Шахтар зустрічається зі саудівським Аль-Фатехом в благодійному матчі в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Стартовий склад і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Сьогодні команди проведуть два очні спаринги, які стануть для "гірників" останніми в рамках літнього міжсезоння. Перший розпочнеться о 12:00, другий о 19:00. Пряма трансляція доступна на клубному каналі в YouTube, а також на телеканалі Xsport. Переглянути спаринг можна безпосередньо в цій новині.

Склад Шахтаря: Пятов, Бондар, Кривцов, Чоботенко, Корнієнко, Фарина, Джурасек, Очеретько, Кащук, Вакула, Сікан.

Запасні: Шевченко, Криськів, Траоре.

Увагу привертає повернення Лассіна Траоре бодай у заявку. Буркінієць ще у вересні зазнав важкої травми коліна і дотепер відновлювався. Він залишився єдиним легіонером зі складу зразка минулого сезону, адже Джурасек приєднався до команди вже цього літа.