Именитый хавбек завершил выступления и получил от клуба контракт тренера на 5 лет, информирует AS.

Довбик может перебраться в Турцию

Антальяспор не слишком уверенно начал сезон под руководством Эрсуна Янала. Команда добыла всего 8 очков в 8 турах, опережая зону вылета на 2 пункта. Исправить ситуацию попытается 35-летний Шахин, который уже сформировал свой тренерский штаб и провел несколько занятий.

Добавим, что хавбек получил футбольное образование в Германии, а дебютировал на профессиональном уровне за Боруссию Д в 2005 году. Именно с "шмелями" связаны главные успехи Шахина – титул чемпиона Германии 2010/11 и двукратного обладателя Суперкубка страны. Летом 2014-го турка за 10 млн евро приобрел Реал, но карьера в Мадриде не сложилась. Затем была аренда в Ливерпуль и возвращение в Боруссию Д, что не помогло Нури восстановить прежний уровень.

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