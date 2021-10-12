"Желтые канарейки" мониторят выступления украинского форварда, утверждает Fotomac.

Довбик мог перейти в Труа за 5 млн евро – форвард сборной Украины отказал и дал зеленый свет Жерсону Родригесу

Довбик попал на карандаш селекционеров в матчах за сборную. На Евро-2020 нападающий вывел "сине-желтых" в четвертьфинал, забив Швеции в овертайме. Инициатором подписания 24-летнего украинца якобы лично является наставник стамбульцев Витор Перейра.

К слову, в нынешнем сезоне Артем Довбик провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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