Довбик может перебраться в Турцию
08:26 - Читати українською
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик попал в сферу интересов стамбульского Фенербахче.
"Желтые канарейки" мониторят выступления украинского форварда, утверждает Fotomac.
Довбик мог перейти в Труа за 5 млн евро – форвард сборной Украины отказал и дал зеленый свет Жерсону Родригесу
Довбик попал на карандаш селекционеров в матчах за сборную. На Евро-2020 нападающий вывел "сине-желтых" в четвертьфинал, забив Швеции в овертайме. Инициатором подписания 24-летнего украинца якобы лично является наставник стамбульцев Витор Перейра.
К слову, в нынешнем сезоне Артем Довбик провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.
Марлос у Динамо: чому гучний трансфер – реальний, а Шахтарю не варто опиратися
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter