Іменитий хавбек завершив виступи і отримав від клубу контракт тренера на 5 років, інформує AS.

Довбик може перебратися до Туреччини

Антальяспор не надто впевнено розпочав сезон під керівництвом Ерсуна Янала. Команда здобула всього 8 очок у 8 турах, випереджаючи зону вильоту на 2 пункти. Виправити ситуацію спробує 35-річний Шахін, який вже сформував свій тренерський штаб і провів кілька занять.

Додамо, що хавбек здобував футбольну освіту у Німеччині, а дебютував на професіональному рівні за Борусію Д у 2005 році. Саме з "джмелями" пов'язані головні успіхи Шахіна – титул чемпіона Німеччини 2010/11 та дворазового володаря Суперкубка країни. Влітку 2014-го турка за 10 млн євро придбав Реал, але кар'єра в Мадриді не склалась. Потім була оренда в Ліверпуль і повернення в Борусію Д, яке не допомогло Нурі відновити колишній рівень.

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