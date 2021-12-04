Гости пропустили уже на старте, в первом тайме ничем не ответили, а лучший момент сравнять ситуацию на табло имели сразу после перерыва.

Гранада на последних минутах вырвала победу над Алавесом

Мяч нашел на левом фланге Луиса Риоху, хавбек прострелил четко на линию вратарской. Набегавшему Антонио Мойе оставалось лишь правильно подставить ногу и попасть в пустые ворота, но полузащитник невероятным образом промахнулся.

Алавес сумел отыграться, но на последних мгновениях потерял очко, из-за чего расположился на 16-й строчке. Гранада победила и поднялась на 15-е место в турнирной таблице Примеры.

ВИДЕО (с 5:42)