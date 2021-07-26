Брайан Хиль стал игроком Тоттенхэма, сообщает пресс-служба Севильи. 20-летний испанец подписал контракт на 5 лет, он присоединится к "шпорам" по завершении Олимпийских игр.

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В обратном направлении – в Испанию – отправился Ламела. 29-летний аргентинец будет выступать за андалусийцев в течение ближайших трех сезонов. По неофициальной информации, Эрик стал частью сделки, а потому лондонцы еще дополнительно заплатят 25 млн евро Севилье.

Заметим, прошлый сезон Хиль провел за Эйбар на правах аренды. В его активе 30 матчей во всех турнирах (4 гола и 4 ассиста). Ламела ж сыграл 35 поединков (4 мяча и 1 результативная передача).

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