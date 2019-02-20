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Севілья – Лаціо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

23:44 43 Читать на русском
Севілья – Лаціо – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Севілья – Лаціо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

 Севілья перемогла Лаціо у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга Європи 2018/19, 1/16 фіналу, матчі-відповіді

Севілья – Лаціо – 2:0

Голи: Бен-Єддер, 20, Сарабія, 78

Вилучення: Васкес, 60 – Марушич, 71

Севілья переграла Лаціо та стала першим учасником 1/8 фіналу Ліги Європи

Матч розпочався з швидкої травми Ескудеро, якого вже на 6 хвилині змінив Промес. Лаціо заволодів ініціативою, однак андалусійці вийшли вперед в рахунку. Сарабія отримав м'яч перед штрафним і другим дотиком пробив, Стракоша відбив прямо на Бен-Єддера, який без перешкод закотив м'яч у порожні ворота. Лаціо намагався відігратись і мав непогані шанси забити, особливо після вилучення Васкеса, але Марушич швидко зрівняв склади. Сарабія на 78 хвилині подвоїв перевагу іспанців і позбавив Лаціо шансів на прохід у наступний раунд.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи1/16 фіналу

Севілья - Лаціо: Середа 20 лютого 2019

Севілья
Матч завершено
2 : 0
Лаціо
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