Сетьєн може опинитися в Бразилії
Керівництво бразильського Палмейраса розглядає варіант із призначенням головним тренером команди колишнього керманича іспанської Барселони Кіке Сетьєна.
62-річний фахівець може перебратися за океан, повідомляє Globo Esporte.
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Сетьєн перебуває без роботи з серпня, коли безславно покинув Барселону. Потенційний переїзд до Бразилії не стане першим зарубіжним досвідом для ентренадора. У 2006 році він упродовж кількох місяців працював зі збірною Екваторіальної Гвінеї. Альтернативний варіант для босів "зелено-білих" – колишній оборонець МЮ і мадридського Реала Габріель Хайнце, який у березні покинув Велес Сарсфілд.
До слова, Палмейрас після 17-ти турів посідає 8-ме місце в бразильській Серії А. Команда із Сан-Паулу програла 4 матчі поспіль.