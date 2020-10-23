62-річний фахівець може перебратися за океан, повідомляє Globo Esporte.

Сколарі офіційно очолив Крузейро

Сетьєн перебуває без роботи з серпня, коли безславно покинув Барселону. Потенційний переїзд до Бразилії не стане першим зарубіжним досвідом для ентренадора. У 2006 році він упродовж кількох місяців працював зі збірною Екваторіальної Гвінеї. Альтернативний варіант для босів "зелено-білих" – колишній оборонець МЮ і мадридського Реала Габріель Хайнце, який у березні покинув Велес Сарсфілд.

До слова, Палмейрас після 17-ти турів посідає 8-ме місце в бразильській Серії А. Команда із Сан-Паулу програла 4 матчі поспіль.

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