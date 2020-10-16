Бывший наставник сборных Бразилии и Португалии, лондонского Челси и ряда бразильских команд Луис Фелипе Сколари стал главным тренером Крузейро из Белу-Оризонти.

Опытный специалист возглавил легендарный клуб бразильской Серии B, сообщает официальный сайт "синих".

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Сколари подписал контракт до конца 2022 года. Он уже руководил Крузейро 20 лет назад, пока не приступил к работе со сборной Бразилии. Под руководством Сколари "селесао" победили на ЧМ-2002, а сборная Португалии два года спустя стала финалистом домашнего Евро. Последним местом работы 71-летнего латиноамериканца был Палмейрас, откуда он ушел в сентябре 2019-го.

Крузейро ныне переживает смутные времена. "Синие" начали чемпионат с -6 очков, а после 15-ти сыгранных матчей занимают предпоследнее место. К спасительной позиции, правда, только 3 пункта.

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