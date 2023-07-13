Путь Элины Светолиной в полуфинал Уимблдона поразил весь мир. После рождения дочери украинка относительно недавно вернулась в большой теннис и за короткий срок вышла на уровень лучших теннисисток мира.

В полуфинале Элину Светолину ждет чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Соперница непростая, но на такой стадии не стоит ожидать легкой прогулки.

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Setanta Sports будет бесплатно транслировать матч Свитолина – Вондроушова

Смотря это событие, украинцы сделают полезное дело. За каждого уникального зрителя этого матча Setanta Sports перечислит 10 гривен в благотворительный фонд Светолиной, помогающий в развитии молодых украинских спортсменов.

Я безумно радуюсь сотрудничеству моего Фонда и Setanta Ukraine. Я всегда стремилась, чтобы теннис был доступен зрителям в Украине! Эта платформа делает это возможным. Спасибо за то, что смотрите! Спасибо за поддержку! Вы – моя сила и энергия! – прокомментировала событие Свитолина

Важное для украинского спорта событие могут посмотреть все, поскольку трансляция будет в свободном доступе на setantasports.com. Подобное решение было принято, чтобы дать возможность поболеть Светолиной как можно большему количеству зрителей.

К слову, поединок Свитолина – Вондроушова состоится 13 июля. Посмотреть игру можно за ссылкой, начало – в 15:30 по Киеву.