Шлях Еліни Світоліної до півфіналу Вімблдону вразив весь світ. Після народження доньки українка відносно недавно повернулася у великий теніс, і за короткий термін вийшла на рівень найкращих тенісисток світу.

У півфіналі на Еліну Світоліну чекає чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Суперниця непроста, але на такій стадії не варто очікувати на легку прогулянку.

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Setanta Sports безкоштовно транслюватиме матч Світоліна – Вондроушова

Дивлячись цю подію, українці зроблять корисну справу. За кожного унікального глядача цього матчу Setanta Sports перерахує 10 гривень у благодійний фонд Світоліної, який допомагає у розвитку молодих українських спортсменів.

Я безмежно радію співпраці мого Фонду та Setanta Ukraine. Я завжди прагнула, щоб теніс був доступним для глядачів в Україні! Ця платформа робить це можливим. Дякую за те, що дивитеся! Дякую за підтримку! Ви – моя сила та енергія! – прокоментувала подію Світоліна

Важливу для українського спорту подію зможуть подивитися всі, оскільки трансляція буде у вільному доступі на setantasports.com. Подібне рішення було прийняте, щоб дати можливість повболівати за Світоліну якомога більшій кількості глядачів.

До слова, поєдинок Світоліна – Вондроушова відбудеться 13 липня. Подивитися гру можна за посиланням, початок – о 15:30 за Києвом.