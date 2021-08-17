Серхи Роберто пошел на встречу Барселоне и решил продолжить сотрудничество с клубом еще на два сезона, сообщает Sport.es.

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Также по новому соглашению 29-летний полузащитник согласился на меньшую зарплату, поняв финансовые проблемы клуба. В ближайшее время стороны официально сядут за стол переговоров. Действующий контракт Серхи рассчитан до лета 2022-го.

Напомним, ряд лидеров каталонцев снизили своей финансовые аппетиты, чтобы помочь клубу выбраться из финансовой ямы.

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