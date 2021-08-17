Серхі Роберто пішов на зустріч Барселоні та вирішив продовжити співпрацю з клубом ще на два сезони, повідомляє Sport.es.

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Також за новою угодою 29-річний півзахисник погодився на меншу зарплату, зрозумівши фінансові проблеми клубу. Найближчим часом сторони офіційно сядуть за стіл перемовин. Чинний контракт Серхі розрахований до літа 2022-го.

Нагадаємо, низка лідерів каталонців знизили своїй фінансові апетити, щоб допомогти клубу вибратись з фінансової ями.

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