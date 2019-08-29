"Серце Яремчука – в Генті", – представник клубу розповів про можливість трансферу українця

Голова правління Гента Іван Де Вітте сподівається зберегти Романа Яремчука в бельгійському клубі.

Нагадаємо, раніше форвардом збірної України цікавився турецький Галатасарай, а останнім часом головним претендентом на Яремчука називають Рому.

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Втім, один з керівників Гента Іван Де Вітте переконаний, що українець залишиться в клубі.

"Звісно, ми хочемо зберегти Яремчука. Думаю, нам це вдасться, позаяк серце цього хлопця – тут, у Генті. Сподіваюся, він продовжить грати за нашу команду", – цитує Де Вітте Voetbalnieuws.

До слова, контракт Яремчука з Гентом чинний до 30 червня 2021 року. Українець феноменально розпочав сезон 2019/20 – 6 голів та 3 асисти у 8-ми матчах.

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