Сербия – Португалия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022
21:00 - Читати українською
В рамках 2-го тура квалификации к ЧМ-2022 сборная Сербии принимает Португалию. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура отбора к ЧМ-2022 Сербия – Португалия начнётся в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Сербия:
Португалия:
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