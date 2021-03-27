Сербія – Португалія: онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022
21:40 - Читать на русском
В рамках 2-го туру кваліфікації до ЧС-2022 збірна Сербії приймає Португалію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Діогу Жота 11’
Діогу Жота 36’
11’ Діогу Жота
36’ Діогу Жота
Матч 2-го туру відбору до ЧС-2022 Сербія – Португалія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Сербія:
Португалія:
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