Сербия – Украина: Тадич верит в шанс своей команды выйти на Евро-2020

Лидер сборной Сербии Душан Тадич использует позитивное мышление относительно перспектив своей команды выйти из группы квалификации Евро-2020.

"Первый матч с Украиной – это одно из тяжелейших поражений, которые мы потерпели (0:5 – прим.). Все наши игроки несут ответственность за то, что произошло. Украина была намного лучше в этой игре, она доминировала.

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Украина не удивила меня, потому что мы знали, что у них превосходное качество игроков и потенциал. Мы ожидали, что окажемся в числе первых двух команд. Надежда все еще существует. Это будет очень сложно. Первое, что нам нужно сделать – победить Украину", – цитирует Тадича kurir.rs.

Для выхода в финальную часть Евро-2020 сербам нужно обыграть команду Шевченко и ожидать осечку Португалии в матче против Люксембурга.

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