Звезда сборной Сербии Тадич угрожает Украине местью

Хавбек сборной Сербии Душан Тадич поделился целями своей команды в заключительном матче отбора Евро-2020 против Украины.

"Нам будет сложно выйти на Евро-2020. Португалия – объективно намного более сильная сборная, чем Люксембург.

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Просто надеюсь, что поле в Люксембурге не в лучшем состоянии. Надо надеяться на чудо. А нам нужно отомстить Украине за то, что было в прошлом матче (0:5). Нужно приложить гораздо больше усилий, тогда непременно мы получим достойное вознаграждение", – цитирует Тадича Mondo.

Напомним, перед 8 туром отбора Евро-2020 Португалия опережает сербов на одно очко. Пиренейцы поедут в гости к Люксембургу, а "белые орлы" в родных стенах сыграют против Украины.

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