Сборная Сербии в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 встретится со Швейцарией. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Сербии и Швейцарии начнётся в 21:00 по киевскому времени. Телетранслция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. Текстовую трансляцию проведёт "Футбол 24".

Сербия – Швейцария: анонс матча ЧМ-2022

Матч имеет очень важное турнирное значение. Бразилия уже выиграла группу G, а Швейцария держится на второй позиции, имея в активе три очка. Сербия замыкает квартет с одним зачётным баллом. Столько же набрал Камерун.

Таким образом, "тати" сегодня устроит и ничья, но тогда надо будет смотреть на результат параллельного матча, включая дополнительные показатели. По разнице голов африканцы отстают от альпийцев на один мяч, а балканцы – на два.

Стартовые составы

Сербия:

Швейцария:

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