Збірна Сербії в рамках 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022 зустрінеться зі Швейцарією. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок 3-го туру групового етапу ЧС-2022 між збірними Сербії та Швейцарії розпочнеться о 21:00 за київським часом. Телетранслція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. Текстову трансляцію проведе "Футбол 24".

Сербія – Швейцарія: анонс матчу ЧС-2022

Матч має дуже важливе турнірне значення. Бразилія вже виграла групу G, а Швейцарія тримається на другій позиції, маючи в активі три очки. Сербія замикає квартет з одним заліковим балом. Стільки ж набрав Камерун.

Таким чином, "наті" сьогодні влаштує і нічия, але тоді треба буде дивитись на результат паралельного матчу та на додаткові показники. За різницею голів африканці відстають від альпійців на один м'яч, а балканці – на два.

Стартові склади

Сербія:

Швейцарія:

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