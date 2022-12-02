Чемпионат мира-2022, 3-й тур, группа G

2 декабря, 21:00, г. Доха, стадион "974"

Главный арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Еще один матч с серьезной политической подоплекой, которая способна подарить скандал. Собственно, встреча этих сборных на ЧМ-2018 завершилась именно им – а причиной стало, казалось бы, безобидное празднование голов в исполнении Джаки и Шакири.

Дело в том, что Гранит и Джердан только по паспорту являются швейцарцами. На самом деле они являются детьми косовских аобанцев, вынужденных бежать из Югославии во время тамошних войн, а скрещенные во время празднования руки символизируют орла – герб Албании. В том матче Шакири еще и вышел в бутсах с флагом Косово.

Сербов на Балканах не любят – и мы прекрасно понимаем, за что. Впрочем, не стоит думать, что военизированные формирования других народов в регионе занимались в 90-х рассадой цветочков, так что лучше не лезть в эту тему и не рассказывать, кто прав. Важно только то, что балканцы ничего не забывают и ничего не прощают. Те же сербы во время поединка со швейцарцами в 2018-м скандировали "Уби шиптара" – "убей албанца" (причем "шиптар" является издевательским словом вроде "русни").

Джака и Шакири все еще в заявке, а сербы приехали на ЧМ-2022 чрезвычайно заряженными в политическом плане. Их фаны открыто поддерживают Россию в войне с Украиной, а футболисты в своей раздевалке вывесили баннер с контармой Косово в цветах сербского флага. Словом, сегодня можно ожидать адского футбола.

Масла в костер подливает чрезвычайно важное турнирное значение поединка. Сборная Швейцарии держится на второй позиции, имея в активе три очка, в то время как Сербия замыкает квартет с одним зачетным баллом. Столько же набрал Камерун, поэтому "нати" устроит и ничья – но только при условии отсутствия победы Камеруна над Бразилией с приличным счетом. По разнице голов африканцы уступают альпийцам на один мяч, а сербы – на два.

После истории с технической победой над Украиной в Лиге наций в футболе сборной Швейцарии будто что-то надломилось, но с большей вероятностью все надломилось из-за назначения Мурата Якина в 2021 году. Хотя и нельзя сказать, что "нати" слишком просели в результатах – команда дважды била итальянцев в квалификации и побеждала Испанию в ЛН, а на ЧМ-2022 одолела Камерун. Вероятность прорыва в 1/8 финала Мундиаля остается очень высокой.

Проблема заключается в качестве футбола альпийцев. Во времена Владимира Петковича они были лучшими из всех середняков – Швейцария отличалась чрезвычайной тактической грамотностью, организованностью, эффективностью и стабильностью. Разбить гранда эта сборная могла на раз-два, однако сейчас футбол "нати" выглядит значительно слабее.

Подопечные Мурата Якина создают в атаке крайне мало, а в защите не отличаются прежней надежностью. Необходимый результат им приходится вытаскивать на жилах и на классе, с нотками фарта. Если бы Камеруну чуть больше повезло, то сегодня Швейцария имела бы в своем активе одно очко.

Сербия же привезла очень мощный коллектив. Как по именам, так и по уровню своего футбола. Правда, выборка для оценки реальной силы "белых орлов" слишком мала – в матче с Бразилией подопечные Драгана Стойковича отбивались в течение 90 минут, а в поединке с Камеруном команда мощно сыграла только в течение 30-40 минут. На остальных отрезках той встречи балканцы выглядели в лучшем случае симпатично

Зато сербы подтвердили статус главных лузеров чемпионатов мира, хотя понятие "лузер" для описания этой сборной – слишком мягкое. Вот это слово подходит гораздо лучше. Имея чрезвычайно мощный состав, с которым можно даже до полуфиналов Мундиаля доходить, "белые орлы" снова близки к позорному вылету из турнира – за последние 20 лет они ни разу не смогли пройти в плей-офф.

Даже в тандеме с черногорцами Сербия лишь раз смогла преодолеть групповой этап. Это произошло в далеком 1998 году, когда удалось прорваться в 1/8 финала. С тех пор дунайские имперцы могли смотреть решающие матчи чемпионатов мира только по телевизору. Особенно остроумным этот факт выглядит на фоне успехов соседней Хорватии.

Вот и сейчас Сербия продемонстрировала свою лузерскую природу. А все могло завершиться гораздо лучше – в поединке с Камеруном в предыдущем туре "белые орлы" пропустили первыми, но забили в ответ три гола. И могли забить еще больше. Впрочем, вместо добивания безнадежных африканцев подопечные Драгана Стойковича расслабились, пропустив дважды за три минуты и упустив победу.

Хорватские соседи, как и весь прогрессивный мир, хохотали до боли в животе. Будем надеяться, что данное цирковое представление получит свое продолжение и в сегодняшнем поединке.

Ориентировочные составы на матч Сербия – Швейцария

Сербия: В. Милинкович-Савич – Миленкович, Павлович, Велькович – Радоньич, Максимович, Лукич, Костич – Тадич, С. Милинкович-Савич – А. Митрович

Швейцария: Зоммер – Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес – Джака, Фройлер – Шакири, Эбишер, Варгас – Эмболо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Не будем скрывать – мы все желаем, чтобы Сербия продолжила свою позорную серию. Нестабильность этого мощного коллектива изрядно способствует возможной осечке, но не стоит забывать и о мощной квалификации к ЧМ-2022. Прорваться на Мундиаль балканцы смогли благодаря победе 3:2 в Португалии.

"Белые орлы" в атаке выглядят мощно. По крайней мере, так было раньше и так было в течение 40 минут матча против Камеруна. Впрочем, определенная куражность в их футболе присутствует – если Сербия поймает волну, то все будет круто, а в противном случае жди фиаско. Оборона же у этой команды слабая при любых условиях, что ярко продемонстрировали бразильцы и камерунцы.

Швейцария неидеальна в своей игре, но достаточно крепкая для Сербии. В отличие от балканцев, большинство равных поединков "нати" завершаются с необходимым для альпийцев результатом, поэтому мы поставим на проход подопечных Мурата Якина. Победы в таком адском матче может и не быть, однако ничью команда удержать способна.