Сербия – Черногория – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лига наций — 20:26 0
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Италия – Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги наций
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"Спасибо за то, что нас проверяют", – Павелко прокомментировал открытие против него уголовных делУкраина — 19:52 26
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Лига наций: Сербия обыграла Черногорию и закрепилась на первом месте в группеЛига наций — 17:57 40
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Украина потерпела крупнейшеее фиаско в своей истории – какие выводы и перемены в составе должен был бы сделать ШевченкоСборная Украины — 16:56 566
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Фалькао предложил себя Реалу, – MarcaИспания — 12:50 165
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