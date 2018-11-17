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Сербия – Черногория – 2:1 – видео голов и обзор матча

19:33 28 Читати українською
Сербия – Черногория – 2:1 – видео голов и обзор матча
Сербия – Черногория – 2:1 – видео голов и обзор матча

Сербия победила Черногорию в матче Лиги наций (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Сербия одержала победу над соперника и набрала 11 пунктов. У Черногории, которая потеряла шансы на повышение в классе, 7 очков и пока 2 место. На балл меньше у Румынии, которая вечером проведет свой матч против Литвы.

Лига наций: Сербия обыграла Черногорию и закрепилась на первом месте в группе

В последнем туре Сербия дома сыграет против аутсайдера группы Литвы. Черногория примет Румынию.

Лига наций, 5 тур. Лига C, группа 4

Сербия – Черногория – 2:1

Голы: Льяич, 30, Митрович, 32 – Мугоша, 70

Нереализованный пенальти: Митрович, 38

Лига наций5 тур

Сербия - Черногория: Суббота 17 ноября 2018

Сербия
Матч окончен
2 : 1
Черногория
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