toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Сербія – Чорногорія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

19:33 127 Читать на русском
Сербія – Чорногорія – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Сербія – Чорногорія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Сербія перемогла Чорногорію у матчі Ліги націй (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Сербія здобула перемогу над суперником та набрала 11 пунктів. У Чорногорії, яка втратила шанси на підвищення у класі, 7 очок та поки 2 місце. На бал менше в Румунії, яка ввечері проведе свій матч проти Литви.

В останньому турі Сербія вдома зіграє проти аутсайдера групи Литви. Чорногорія прийме Румунію.

Ліга націй: Сербія обіграла Чорногорію та закріпилась на першому місці у групі

Ліга націй, 5 тур. Ліга C, група 4

Сербія – Чорногорія – 2:1

Голи: Льяїч, 30, Мітровіч, 32 – Мугоша, 70

Нереалізований пенальті: Мітровіч, 38

Ліга націй5 тур

Сербія - Чорногорія: Субота 17 листопада 2018

Сербія
Матч завершено
2 : 1
Чорногорія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Чорногорія Чорногорія Сербія Сербія Відеоновини Ліга націй Сербія - Чорногорія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
47
хв
Італія
21:45
Португалія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук