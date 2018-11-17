Сербія – Чорногорія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Сербія перемогла Чорногорію у матчі Ліги націй (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Сербія здобула перемогу над суперником та набрала 11 пунктів. У Чорногорії, яка втратила шанси на підвищення у класі, 7 очок та поки 2 місце. На бал менше в Румунії, яка ввечері проведе свій матч проти Литви.

В останньому турі Сербія вдома зіграє проти аутсайдера групи Литви. Чорногорія прийме Румунію.

Ліга націй: Сербія обіграла Чорногорію та закріпилась на першому місці у групі

Ліга націй, 5 тур. Ліга C, група 4

Сербія – Чорногорія – 2:1

Голи: Льяїч, 30, Мітровіч, 32 – Мугоша, 70

Нереалізований пенальті: Мітровіч, 38