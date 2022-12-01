Сборная Польши неоднозначно провела групповой этап Мундиаля в Катаре. Подопечным Чеслава Михневича лишь благодаря необходимому результату матча между Мексикой и Саудовской Аравией (2:1) удалось пролезть в 1/8 финала турнира. Левандовски пока не впечатляет, настоящей глыбой "Кадры" является голкипер Ювентуса Войцех Щенсны. Юрий Гаврищак и заместитель главного редактора "Футбол 24" Владимир Лесько поразмышляли над шансами Польши в плей-офф Мундиаля на фоне избиения Аргентиной, а также оценили влияние Лионеля Месси на "альбиселесте".

Месси жестко проучил Левандовски на ЧМ-2022 – видео конфликта, рассекреченного СМИ