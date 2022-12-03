Камерун на останніх хвилинах вирвав перемогу над Бразилією в матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату світу. Дивіться відео гола та огляд зустрічі Камерун – Бразилія на "Футбол 24".

Бразилія вийшла експериментальним складом, проте не завадило їм володіти ініціативою. Небезпечні моменти мали Мартінеллі та Антоні, проте Епассі рятував Камерун ефектними сейвами.

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Продовжилось це і у другій половині, хоча Камерун почав огризатись. А в компенсований час Абубакар замкнув головою навіс Мбекелі та приніс шокуючу перемогу для африканської збірної. Нападника вилучили після святкування, але Камерун втримав перемогу.