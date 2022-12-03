Чемпионат мира-2022. 1/8 финала

3 декабря, 21:00. Ар-Райян, стадион Ахмад бин Али

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Телетрансляция: Суспільне , MEGOGO

Обе команды похоже провели групповой этап: проиграли первый матч, после чего одержали две победы. Однако, если Аргентину все ждали в плей-офф, а к турниру пророчили еще и триумф, то Австралия стала неожиданностью. После поражения от Франции (1:4) казалось, что команда Грэма Арнольда будет последней. Но она собралась и минимально одолела Тунис. Однако почти никто не верил, что удастся обыграть Данию. Неплохой уровень организации игры позволил победить и здесь. Как следствие, финишная вторая позиция.

Аргентина прибавляла по ходу группового этапа. Безусловно, поражение от Саудовской Аравии было сенсацией, но это не помешало победить Мексику благодаря фактору Месси и полностью растоптать Польшу по моментам, хотя счет был всего 2:0 в пользу "альбиселесте". Они продемонстрировали свои сильные стороны как индивидуально, так и командно.

Австралия еще ни разу в истории не побеждала представителей Южной Америки – три поражения и ничья, которая произошла еще в 1993 году. Последняя встреча между сборными была в 2007-м.

К нынешней встрече коллективы подходят без потерь. Ну, почти. Если "соккеруз" в полной боевой готовности, то у Лионеля Скалони под вопросом Анхель Ди Мария из-за небольшого повреждения. Вероятно, тренерский штаб придержит его для последующих стадий. Или в случае форс-мажора в дуэли с Австралией.

Ориентировочные составы команд

Аргентина: Э. Мартинес – Акунья, Отаменди, Ромеро, Молина – Мак Аллистер, Энцо, Де Пауль – Альварес, Л. Мартинес, Месси.

Австралия: Райан – Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич – Муй – Леки, Макгри, Ирвин, Гудвин – Дюк.

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Вряд ли найдутся болельщики (кроме, конечно, самих австралийцев), которые будут верить в победу "соккеруз". Аргентина теперь не имеет права на ошибку, как это было с саудитами. Настрой будет заоблачным. Все букмекеры, как один, не дают подопечным Грэма Арнольда даже малейшего шанса на победу. Так думаем и мы, ведь достаточно просто взглянуть на составы команд. Так, например, в ворота Туниса забил Митчелл Дюк, выступающий во втором (!) дивизионе Японии.

Да и не стоит забывать о факторе Лионеля Месси, который стремится выиграть первый трофей чемпионатов мира на своем, вероятнее всего, последнем Мундиале. Ставки высоки, права на ошибку нет. Аргентина обязана разобраться с Австралией и пройти дальше, где ее будет ждать победитель пары Нидерланды – США. "Соккеруз" могут надеяться только на чудо.