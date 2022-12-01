Групповой этап чемпионата мира подходит к концу, и медленно вырисовываются претенденты на победу в турнире и различных номинациях. Гонка бомбардиров в самом разгаре, и в этот раз она обещает быть ожесточенной.

Борьба за титул лучшего бомбардира – это "изюминка" любого турнира, а тем более мирового первенства. Футбол 24 вместе с HLIBNY DAR рассматривает главных кандидатов на "золотую бутсу" ЧМ-2022.

Килиан Мбаппе (Франция) – 3 гола

От звезды сборной Франции всегда ожидают самых высоких достижений, и один из лучших форвардов планеты почти никогда не подводит своих поклонников. При отсутствии обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема Кили взял на себя роль лидера атаки чемпионов мира и справляется со своей ролью на "отлично".

Если гол в матче с австралийцами просто завершил начатое партнерами избиение соперника, то победа над Данией, гарантировавшая Франции досрочный выход в плей-офф – заслуга молодой звезды. Дубль позволил Мбаппе вырваться в лидеры в гонке бомбардиров, и можно быть уверенным – он сделает все, чтобы сохранить свою позицию. Совсем скоро Войцеху Щенсны придется выдать один из лучших матчей в жизни, чтобы сдержать хищнический талант Килиана. Сейчас на счету Мбаппе 3 гола, и он точно не собирается останавливаться на этой отметке.

Триумф любимой команды на ЧМ подарит незабываемые эмоции, однако даже это не сравнится с нашей победой над оккупантами. Приближать ее легко: до конца 2022 года 10 гривен по продаже каждой бутылки HLIBNY DAR будет отчисляться в фонд "Вернись живым". Больше об акции узнайте на сайте. Вместе собираем на победу!

Коди Гакпо (Нидерланды) – 3 гола

23-летний нападающий ПСВ проводит один из лучших периодов в карьере. Без сомнений, после ЧМ-2022 в очередь за ним выстроится много грандов, и их желание иметь в своем составе талантливого бомбардира вполне понятно.

Коди отметился в каждом матче группового этапа, и подобная голеадорская стабильность вызывает незаурядные симпатии. Конечно, к игре Нидерландов много вопросов, но претензий к Гакпо не может быть никаких. Это едва ли не единственный футболист в составе команды ван Гала, стабильно выполняющий свою задачу. В 1/8 Нидерланды встретятся с США, и их успех будет сильно зависеть от того, удастся ли Коди сохранить свой голеадорский темп.

Маркус Рашфорд (Англия) – 3 гола

Звезда Манчестер Юнайтед начинал Мундиаль на скамейке запасных, ведь Гарет Саутгейт видел основной состав без него. Издевательство над Ираном было столь показательным, что наставник "львов" решил ничего не менять. И зря – с США Англия смогла выжать на ничью.

К счастью, Саутгейт сделал правильные выводы и поставил Маркуса на решающий матч против Уэльса с первых минут. Рашфорд не подвел – его дубль стал весомым вкладом в разгром Бейла и Ко и спокойный выход в плей-офф с первого места.

Неожиданно для всех Рашфорд сумел отобрать у Кейна роль лидера атаки, способного решить судьбу противостояния. Понятно, что в 1/8 с Сенегалом у Маркуса есть все шансы на выход с первых минут и попытку показать, что его меткие выстрелы – это привычное явление, а не единичная случайность.

Лионель Месси (Аргентина) – 2 гола

Лео – всегда один из претендентов на победу в бомбардирской гонке, о каком бы турнире не шла речь. В Катаре 7-кратный обладатель "Золотого мяча" делает все возможное, чтобы воплотить мечту о золотом кубке чемпионата мира, и его воодушевление заряжает всю команду.

Впрочем, даже Месси не может вытаскивать команду своими силами, а тем более – в битвах с сильнейшими командами мира. Его гол не позволил одержать победу над саудитами, а вот с Мексикой точный выстрел привел в экстаз всю Аргентину.

Нереализованный пенальти с Польшей – мощный психологический удар, но наконец-то партнеры поддержали своего лидера и вырвали победу. Лео не придется переживать из-за промаха, поэтому его мысли будут сконцентрированы исключительно на Австралии, которая активно перебирает варианты сдерживания одного из лучших игроков в истории футбола.