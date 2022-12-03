Чемпіонат світу-2022. 1/8 фіналу

3 грудня, 21:00. Ар-Райян, стадіон Ахмад бін Алі

Головний арбітр: Шимон Марциняк (Польща)

Телетрансляція: Суспільне, MEGOGO

Обидві команди схоже провели груповий етап: програли перший матч, після чого здобули дві перемоги. Проте, якщо Аргентину усі чекали в плей-офф, а до турніру пророкували ще й тріумф, то Австралія стала несподіванкою. Після поразки від Франції (1:4) здавалось, що команда Грема Арнольда буде останньою. Але вона зібралась та мінімально здолала Туніс. Проте майже ніхто не вірив, що вдасться обіграти Данію. Непоганий рівень організації гри дозволив перемогти і тут. Як наслідок, фінішна друга позиція.

Аргентина додавала по ходу групового етапу. Безперечно, поразка від Саудівської Аравії, була сенсацією, але це не завадило перемогти Мексику завдяки фактору Мессі й повністю розтоптати Польщу за моментами, хоч рахунок був усього 2:0 на користь "альбіселесте". Вони продемонстрували свої сильні сторони – як індивідуально, так і командно.

Австралія ще жодного разу в історії не перемагала представників Південної Америки – три поразки та нічия, яка трапилась ще в 1993 році. Остання зустріч між збірними була у 2007-му.

До нинішньої зустрічі колективи підходять без втрат. Ну майже. Якщо "соккеруз" у повній бойовій готовності, то у Ліонеля Скалоні під питанням Анхель Ді Марія через невелике пошкодження. Ймовірно, тренерський штаб притримає його задля наступних стадій. Або у разі форс-мажору в дуелі з Австралією.

Орієнтовні склади команд

Аргентина: Е. Мартінес – Акунья, Отаменді, Ромеро, Моліна – Мак Аллістер, Енцо, Де Пауль – Альварес, Л. Мартінес, Мессі.

Австралія: Раян – Дегенек, Суттар, Роулс, Бехіч – Муй – Лекі, Макгрі, Ірвін, Гудвін – Дюк.

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Навряд чи знайдуться вболівальники (окрім, звісно, самих австралійців), які віритимуть у звитягу "соккеруз". Аргентина тепер не має жодного права на помилку, як це було зі саудитами. Налаштування буде захмарне. Усі букмекери, як один, не дають підопічним Грема Арнольда навіть найменшого шансу на перемогу. Так думаємо і ми, адже достатньо просто глянути на склади команд. Так, наприклад, у ворота Тунісу забив Мітчелл Дюк, що виступає у другому (!) дивізіоні Японії.

Та й не варто забувати про фактор Ліонеля Мессі, який прагне виграти перший трофей чемпіонатів світу на своєму, найімовірніше, останньому Мундіалі. Ставки високі, права на помилку немає. Аргентина зобов'язана розібратись з Австралією та пройти далі, де на неї чекатиме переможець пари Нідерланди – США. "Соккеруз" можуть сподіватись лише на диво.

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