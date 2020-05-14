Семин эмоционально отреагировал на увольнение Локомотивом

Экс-наставник киевского Динамо Юрий Семин прокомментировал свою отставку с поста главного тренера московского Локомотива.

"Задавайте вопросы Мещерякову (председатель совета директоров клуба – Футбол 24), звоните ему. Мне нечего сказать.

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Всё они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего ответить им, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно", – цитирует специалиста Чемпионат.

Напомним, что в четверг стало известно об отставке Семина с поста наставника Локо. Боссы "железнодорожников" решили не продлевать контракт, который завершает действие 31 мая.

Нынешний этап с Локомотивом – четвертый в карьере Семина. Он работал с командой в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 гг. и с 2016-го. Также легендарный тренер имеет опыт работы с московским и киевским Динамо, Памиром, рядом российских клубов и сборной России.

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