Сьомін емоційно відреагував на звільнення з Локомотива

Екс-керманич київського Динамо Юрій Сьомін прокоментував свою відставку з посади головного тренера московського Локомотива.

"Ставте питання Мещерякову (голова ради директорів клубу – Футбол 24), телефонуйте йому. Мені нічого сказати.

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Усе вони кажуть. На сайті побажали мені сил, здоров'я і благополуччя? Не маю що відповісти їм, подивимось, зберемо прес-конференцію, коли буде можливо", – цитує фахівця Чемпионат.

Нагадаємо, що в четвер стало відомо про відставку Сьоміна з посади керманича Локо. Боси "залізничників" вирішили не продовжувати контракт, який завершує дію 31 травня.

Нинішній етап із Локомотивом – четвертий у кар'єрі Сьоміна. Він працював із командою в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 рр і з 2016-го. Також знаменитий тренер має досвід роботи з московським і київським Динамо, Паміром, низкою російських клубів і збірною Росії.

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