Сельта принимала Реал в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Реал без особых усилий на выезде справился с Сельтой благодаря перфомансу от Карима Бензема.

Реал благодаря дублю и ассисту Бензема уверенно победил Сельту – "сливочные" поднялись на вторую строчку Ла Лиги

Французский форвард отметился дублем в воротах хозяев и отдал результативную передачу во время третьего мяча. Стоит отдать должное "кельтам", которые сумели ответить голом престижа.

Пока Барселона еще не сыграла свой матч, Реалу удалось подняться на вторую строчку, Сельта осталась 11-й.

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