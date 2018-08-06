Селезнев стал лучшим игроком матча против Галатасарая

Форвард Акхисара Евгений Селезнев был признан лучшим игроком матча Суперкубка Турции-2018.

Евгений Селезнев был признан лучшим игроком матча против Галатасарая в матче за Суперкубок Турции.

Акхисар Селезнева победил в Суперкубке Турции, украинец забил гол

Украинский форвард открыл счет в матче на 5-й минуте встречи, а его команда победила в серии пенальти со счетом 5:4.

Селезнев получил награду от президента Турецкой Федерации футбола Йилдирима Демирорена.