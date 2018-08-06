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Акхисар Селезнева победил в Суперкубке Турции, украинец забил гол

5 августа 23:41 95 Читати українською
Акхисар Селезнева победил в Суперкубке Турции, украинец забил гол
Евгений Селезнев / Фото: Акхисар Беледиеспор

Акхисар одолел Галатасарай в матче за Суперкубок Турции, Селезнев забил с игры и реализовал послематчевый пенальти.

В матче за Суперкубок Турции встречались Галатасарай и Акхисар Беледиеспор.

Уже на 5-й минуте встречи Евгений Селезнев открыл счет в противостоянии.

Селезнев отличился в Суперкубке Турции

Впрочем, удержать преимущество до конца матча команде украинца не удалось: на 79-й минуте Дердийок сравнял счет.

В серии пенальти сильнее оказался Акхисар, Селезнев реализовал 5-й удар своей команды, после чего соперник допустил ошибку и принес команде украинца победу.

Суперкубок Турции 2018

Галатасарай - Акхисар Беледиеспор – 1:1 (4:5 в серии пенальти)

Голы: Дердийок, 79 – Селезнев, 5

Теги
Турция Суперкубок Турции Акхисар Беледиеспор Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев Евгений Селезнев Галатасарай Галатасарай
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