Селезньов став найкращим гравцем матчу проти Галатасарая

Форвард Акхісара Євген Селезньов був визнаний найкращим гравцем матчу Суперкубка Туреччини-2018.

Євген Селезньов був визнаний найкращим гравцем матчу проти Галатасарая в матчі за Суперкубок Туреччини.

Акхісар Селезньова переміг в Суперкубку Туреччини, українець забив гол

Український форвард відкрив рахунок у матчі на 5-й хвилині зустрічі, а його команда перемогла в серії пенальті з рахунком 5:4.

Селезньов отримав нагороду від президента Турецької Федерації футболу Йилдирима Демірорена.