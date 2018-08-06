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Селезньов став найкращим гравцем матчу проти Галатасарая

08:24 614 Читать на русском
Селезньов став найкращим гравцем матчу проти Галатасарая
Євген Селезньов / Sahadaspor

Форвард Акхісара Євген Селезньов був визнаний найкращим гравцем матчу Суперкубка Туреччини-2018.

Євген Селезньов був визнаний найкращим гравцем матчу проти Галатасарая в матчі за Суперкубок Туреччини.

Акхісар Селезньова переміг в Суперкубку Туреччини, українець забив гол

Український форвард відкрив рахунок у матчі на 5-й хвилині зустрічі, а його команда перемогла в серії пенальті з рахунком 5:4.

Селезньов отримав нагороду від президента Турецької Федерації футболу Йилдирима Демірорена.

Туреччина32 тур

Акхісар Беледієспор - Галатасарай: Неділя 06 травня 2018

Акхісар Беледієспор
Матч завершено
1 : 2
Галатасарай
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