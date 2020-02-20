Селезнев: Не понимаю, почему Шевченко на меня обиделся, но я никого не предавал и не собираюсь

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев рассказал о своем отношении к главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.

"Я могу нравиться кому-то как человек, кому-то не нравиться. Но я никогда никого не предавал и предавать не собираюсь.

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За спиной говорить не буду. Не знаю, почему Андрей Николаевич на меня обиделся, вообще не понимаю, но это его дело. Он – тренер, великий футболист, реально великий футболист, мы все это прекрасно понимаем. Нам до него как до неба", – заявил Селезнев в эфире YouTube-канала Миля.

К слову, опытный форвард последний раз вызывался в сборную Украины еще в сентябре 2018 года. После этого Андрей Шевченко делал ставку на других исполнителей.

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