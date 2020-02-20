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Селезньов: Взагалі не розумію, чому Шевченко на мене образився, але я нікого не зраджував і не збираюсь

13:47 1621 Читать на русском
Селезньов: Взагалі не розумію, чому Шевченко на мене образився, але я нікого не зраджував і не збираюсь
Селезньов і Шевченко / Сайт УАФ

Нападник Бурсаспора Євген Селезньов розповів про своє ставлення до головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

"Я можу подобатися комусь як людина, комусь не подобатися. Але я ніколи нікого не зраджував і зраджувати не збираюся.

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За спиною говорити не буду. Не знаю, чому Андрій Миколайович на мене образився, взагалі не розумію, але це його справа. Він – тренер, великий футболіст, реально великий футболіст, ми все це прекрасно розуміємо. Нам до нього як до неба", – заявив Селезньов у ефірі YouTube-каналу Міля.

До слова, досвідчений форвард востаннє викликався у збірну України ще у вересні 2018 року. Після цього Андрій Шевченко робив ставку на інших виконавців.

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