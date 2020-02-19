Селезнев – о своей игре за Малагу: Трудно жить, когда у тебя самая большая зарплата в команде

Украинский форвард Бурспаспора Евгений Селезнев вспомнил период выступлений в составе испанской Малаги.

"Честно, это одна из моих ошибок, но ввиду того, что произошло в дальнейшем, я так не считаю. У меня были предложения от других клубов, но я поверил людям. Меня не отпустили в Галатасарай, но и тогда можно было подписать. Знаешь, меня завлекло, что я закончу в Примере, играя против Реала и Барселоны, но так получилось...

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Мне дали очень хорошую зарплату. Знаешь, трудно жить, когда у тебя самая большая зарплата в команде. 11 раз за тренировку до мяча добрался. Даже на тренировках играть не давали, просто бегал... Не здоровались. Там не жмешь каждому руку: зашел, махнул и все. Кого-то ждать в лифте – это, б****, я не знаю. Как дети в школе. Там было 2-3 человека. Вратарь Мунир еще несколько... Я не могу такой жизнью жить.

В Турции, если ты кому-то не нравишься, тебе хотя бы это будут показывать. Тебе могут врать первое время, когда ты результат приносишь, но потом ты все увидишь. В Испании такого нет. Да, там получаешь хорошие деньги, Малага, болельщики, солнце, но у тебя нет футбола. Тебе просто говорят: бегай и бейся головой. А я думал, что Испания – это футбол. Нет, брат, надо бегать и биться головами, лбами... У тебя просто нет футбола.

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И потом, когда у команды проблемы, тебе говорят: мы не можем тебе платить такую ​​зарплату. Мы не вышли в Примеру. Они все деньги на это потратили. Купили меня и еще несколько человек. Мне говорят: ты будешь два года сидеть и получать деньги, но мы тебя даже в заявку не внесем", – сказал Селезнев для YouTube-канала "Миля".

Напомним, Селезнев выступал за Малагу с июля по декабрь 2019. Форвард 12 раз появлялся на поле в составе испанского клуба, ни разу не провел все 90 минут и не отличался результативными действиями.