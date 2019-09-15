Святченко голом помог Митьюлланду разгромить Люнгбю, Эсбьерг с Яковенко без шансов проиграл Раннерсу

В матче 9 тура датской Суперлиги Эрик Святченко забил за Митьюлланд и помог разбить Люнгбю, тогда как Юрий Яковенко вместе с Эсбьергом был унижен Раннерсом.

Дания. Суперлига, 9 тур

Люнгбю – Митьюлланд – 0:3

Голы: Мабиль, 29, Андерсон, 55, Святченко, 67

Эсбьерг – Раннерс – 0:3

Голы: Копплин, 45, Риис, 52, Ромер, 58

Удаление: Остин, 64 (Эсбьерг)

Аталанта вырвала победу над Дженоа на 90+5 – VAR и супергол решили судьбу команды Малиновского

В матче 9 тура датской Суперлиги Митьюлланд приехал в гости к Люнгбю. Артем Довбик оказался вне заявки, тогда как Эрик Святченко появился со стартовых минут. Именно датчанин украинского происхождения стал одним из главных героев встречи, удачно замкнув головой подачу с углового.

Митьюлланд после 9 туров набрал 25 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу, тогда как Люнгбю имеет 9 пунктов и находится на 12 позиции.

А вот другой украинец Юрий Яковенко не может похвастаться успехом своей команды. Он вышел в старте, а Эсбьерг дома сгорел Раннерсу, еще и завершив поединок вдесятером. У команды Яковенко предпоследняя 13 позиция и 5 очков, а Раннерс занимает 7 место, набрав 11 пунктов.