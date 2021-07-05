Себастьян Клюр – художник из Германии – нарисовал основные моменты чемпионата Европы на туалетной бумаге. Видеообзор иллюстраций к стадии плей-офф художник опубликовал в своем Инстаграм.

Евро-2020: турнирная сетка и расписание матчей – Украина прекратила борьбу за трофей

Художник выбирает самые яркие кадры каждого поединка. В частности, Клюр изобразил празднование гола Александра Зинченко в ворота сборной Швеции, а также Харри Кейна, который своим дублем приобщился к разгрому Украины в 1/8 финала.

К слову, уже завтра Италия и Испания встретятся в первом полуфинале Евро-2020, а днем ​​позже вторую путевку на решающий поединок разыграют Англия и Дания.

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