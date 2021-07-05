Счастье и боль Украины – немецкий художник изобразил самые яркие моменты Евро-2020 на туалетной бумаге
Перипетии на полях чемпионата Европы вдохновляют творить неосязуемые вещи.
Себастьян Клюр – художник из Германии – нарисовал основные моменты чемпионата Европы на туалетной бумаге. Видеообзор иллюстраций к стадии плей-офф художник опубликовал в своем Инстаграм.
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Художник выбирает самые яркие кадры каждого поединка. В частности, Клюр изобразил празднование гола Александра Зинченко в ворота сборной Швеции, а также Харри Кейна, который своим дублем приобщился к разгрому Украины в 1/8 финала.
К слову, уже завтра Италия и Испания встретятся в первом полуфинале Евро-2020, а днем позже вторую путевку на решающий поединок разыграют Англия и Дания.
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