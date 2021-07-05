Себастіан Клюр – художник із Німеччини – намалював головні моменти чемпіонату Європи на туалетному папері. Відеоогляд ілюстрацій до стадії плей-офф митець опублікував у своєму Інстаграм.

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Художник обирає найяскравіші кадри кожного поєдинку. Зокрема, Клюр зобразив святкування гола Олександра Зінченка у ворота збірної Швеції, а також Харрі Кейна, який своїм дублем долучився до розгрому України в 1/8 фіналу.

До слова, вже завтра Італія та Іспанія зустрінуться у першому півфіналі Євро-2020, а на день пізніше другу путівку на вирішальний поєдинок розіграють Англія та Данія.

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