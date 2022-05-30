Национальная команда Украины готовится к полуфиналу плей-офф за попадание на ЧМ-2022 против Шотландии.

Сегодня после обеда делегация "сине-желтых" уже вылетела в Глазго, сообщает официальный сайт УАФ. В Шотландии сборная Украины снова поселится в отеле Crowne Plaza, где проживала во время Евро-2020. Матч против британцев состоится 1 июня.

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Прощание со словенцами, приютившими команду Александра Петракова, получилось довольно эмоциональным. Сборная Украины подарила персоналу отеля в Брдо футболку с автографами всех игроков, в свою очередь получив огромную бутылку шампанского. Этот подарок украинцы приберегли для особого случая.

Андрей Лунин присоединится к команде уже в Глазго. В общей сложности в распоряжении Александра Петракова находятся 26 футболистов.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

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Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош).

Нападающие: Артём Довбик (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Ганза).