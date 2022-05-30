Главным арбитром матча Шотландия – Украина будет нидерландец Дани Маккелли, сообщает официальный сайт УАФ.

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39-летнему арбитру, также работающему инспектором в полиции Роттердама, на линиях будут помогать соотечественники Хессел Стеегстр и Ян де Врис. Роль четвертого судьи исполнит Сердар Гезюбюк, а за VAR будет отвечать Паулюс ван Букел.

Добавим, что под наблюдением Маккели украинские команды провели уже 5 матчей, но выиграть смогли только один (Шахтер одолел Монако в квалификации ЛЧ). Сборная Украины U-21 потерпела два поражения, Днепр спас ничью против Олимиакоса (2:2) только в компенсированное время, а Заря уступила РБ Лейпциг (2:3) в квалификации ЛЕ – Меккели поставил решающий пенальти в ворота луганчан на последней минуте.

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