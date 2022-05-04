Паралімпійська збірна України продовжує громити суперників на чемпіонаті світу серед гравців з вадами опорно-рухового апарату. Цього разу постраждала Північна Ірландія.

Паралімпійський ЧС-2022, 2-й тур

Північна Ірландія – Україна – 0:7

Голи: Романчук, 12, 43, Доненко, 14, 22, 47, Лень, 17, Шкварло, 60+6

Україна продовжила трощити суперників на чемпіонаті світу (у першому турі перемога над Іспанією 5:0), відвантаживши 7 голів у ворота Північної Ірландії. Доненко пішов з поля з хет-триком, Романчук оформив дубль, а ще по голу записали до свого активу Лень та Шкварло.

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Додамо, що 6 травня Україна має зіграти з Аргентиною. "Синьо-жовті" очолюють групу D (Аргентина та Іспанія ще не зіграли свій поєдинок). Вже 9 травня мають відбутись чвертьфінали, 1/2 фіналу запланована на 12 травня, а вирішальний матч – на 15-те.

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