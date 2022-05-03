Паралимпийская команда "сине-желтых" по футболу уверенно начала выступления на ЧМ среди игроков с изъянами опорно-двигательного аппарата. Удалось преодолеть испанские визави.

Паралимпийский ЧМ-2022, 1-й тур

Испания – Украина – 0:5

Голы: Беденок, 12, Романчук, 20, 27, Дембик, 30, Доненко, 56

Украина стартовала с уверенной победы. Под каток "сине-желтых" в матче-открытии ЧМ попали испанцы, которым наши игроки отгрузили 5 сухих мячей. Дубль в свой актив записал Виталий Романчук.

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На сборную Украины ожидают еще два матча в квартете D – против Северной Ирландии и Аргентины 4 и 6 мая соответственно. В четвертьфинал выходят две первые команды в группе. 1/2 финала запланирована на 12 мая, а решающий матч – на 15-е.

Отметим, что наша сборная среди игроков с недостатками опорно-двигательного аппарата стабильно завоевывает медали на 11-ти мировых форумах подряд. 5 раз "сине-желтым" удавалось завоевать титул сильнейшей команды планеты (в 2001, 2003, 2009, 2013 и 2017 годах).

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