И. о. наставника "сине-желтых" Руслан Ротань рассказал, кто будет руководить действиями молодежки в случае его отсутствия.

"Молодежная сборная у нас тоже сейчас на контроле. Мы работали и готовились к сбору вместе с Александром Мелащенко, Василием Кардашем, Алексеем Чистяковым. Они сейчас и будут руководить этой командой.

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К ним прибавится тренер вратарей Тарас Луценко. На днях мы проведем конференцию в Zoom вместе со всеми, еще раз пройдемся по игрокам, вызванным на сбор молодежной команды. Мы производим корректировки, уже имеем представление о том, кто будет вызван на ближайшие матчи этой сборной.

Но ведь хочется еще подождать, потому что есть время, могут быть травмы. Думаю, что также в начале марта будем готовы ответить на этот вопрос уже заявкой", – цитирует Ротаня сайт УАФ .

Напомним, Руслана накануне назначили и. о. наставника главной команды "сине-желтых", пока наша футбольная ассоциация не договорится о контракте с Сергеем Ребровым. Кроме работы в сборных, легенда Днепра является еще и главным тренером Александрии, которая борется за еврокубки.

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