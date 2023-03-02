Збірна України U-21 дізналась місце проведення матчів групового етапу Євро-2023
УЄФА визначив локації для команди Руслана Ротаня на поєдинки чемпіонату Європи.
Молодіжна збірна України проведе матчі групового турніру Євро на двох стадіонах у Бухаресті, повідомляє прес-служба УАФ.
Ротань повідомив, хто тренуватиме молодіжну збірну України, поки він працюватиме з головною командою
Зокрема, поєдинки "синьо-жовтих" прийматимуть арени – Рапід-Джулешті та Стяуа.
На Рапід-Джулешті (також відомому як Супербет Арена) українці зіграють з Хорватією та Іспанією (21 та 27 червня відповідно). Гра з Румунією відбудуться на Стяуа 24 червня.
Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи стартує 21 червня. Три найкращі команди Євро-2023 отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.
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