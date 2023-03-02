УЄФА визначив локації для команди Руслана Ротаня на поєдинки чемпіонату Європи.

Молодіжна збірна України проведе матчі групового турніру Євро на двох стадіонах у Бухаресті, повідомляє прес-служба УАФ.

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Зокрема, поєдинки "синьо-жовтих" прийматимуть арени – Рапід-Джулешті та Стяуа.

На Рапід-Джулешті (також відомому як Супербет Арена) українці зіграють з Хорватією та Іспанією (21 та 27 червня відповідно). Гра з Румунією відбудуться на Стяуа 24 червня.

Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи стартує 21 червня. Три найкращі команди Євро-2023 отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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