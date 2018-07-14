Сборная Украины U-19: стало известно, кто не попадет в заявку на Евро-2018

Накануне Евро-2018 лагерь юношеской сборной Украины покинули трое исполнителей.

Стали известны имена трех футболистов сборной Украины U-19, которые не попадут в окончательную заявку на Евро-2018, которая должна состоять из 20 футболистов, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Тренерский штаб сине-желтых принял решение не привлекать к играм в финальной части Евро голкипера Андрея Кожухаря (Черноморец), защитника Дмитрия Семенова (Александрия) и нападающего Алексея Кащука (Шахтер). Последний является самой большой потерей для украинцев. Футболист так и не успел полностью восстановиться после травмы.

Напомним, что 17 июля сине-желтые откроют для себя Евро-2018 поединком против сборной Франции. 20 июля соперником сборной Украины будет команда Англии, а 23-го – сборная Турции.