Збірна України U-19: стало відомо, хто не потрапить до заявки на Євро-2018

Напередодні Євро-2018 табір юнацької збірної України залишило троє виконавців.

Стали відомі імена трьох футболістів збірної України U-19, які не потраплять в остаточну заявку на Євро-2018, яка має складатися з 20-ти футболістів, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Тренерський штаб синьо-жовтих прийняв рішення не залучати до ігор у фінальній частині Євро голкіпера Андрія Кожухаря (Чорноморець), захисника Дмитра Семенова (Олександрія) та нападника Олексія Кащука (Шахтар). Останній є найбільшою втратою для українців. Футболіст так и не встиг повністю відновитися після травми.

Нагадаємо, що 17 липня синьо-жовті відкриють для себе Євро-2018 поєдинком проти збірної Франції. 20 липня суперником збірної України буде команда Англії, а 23-го – збірна Туреччини.