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Сборная Украины U-18 минимально уступила Испании в матче Кубка Словакии

21 мая 17:48 40 Читати українською
Сборная Украины U-18 минимально уступила Испании в матче Кубка Словакии
Сборная Украины U-18 / ФФУ

Во втором поединке Кубка Словакии юношеская сборная Украины проиграла сверстникам из Испании.

Кубок Словакии. 2-й тур

Украина U-18 – Испания U-18 – 1:2

Голы: Литвиненко, 30 (пен) – 23, 55

Сборная Украины U-18 уверенно переиграла Чехию в матче Кубка Словакии

Во втором матче международного турнира в Словакии юношеская сборная Украины встречалась со сверстниками из Испании. Команда Кузнецова пропустила в середине первого тайма, но уже через 7 минут Литвиненко с пенальти восстановил паритет.

Во второй половине встречи украинцы пропустили еще раз, а вот забить им не удалось. В итоге – минимальное поражение со счетом 1:2. После этого поединка сборная Украины занимает второе место в квартете.

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Следующий матч подопечные Кузнецова проведут 23 мая, украинцам будут противостоять хорваты, матчи за окончательные места состоятся 24-го мая.

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Украина U-18 Украина U-18 Испания Испания Сборная Украины U-21
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