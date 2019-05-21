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Збірна України U-18 мінімально поступилась Іспанії у матчі Кубка Словаччини

17:48 102 Читать на русском
Збірна України U-18 мінімально поступилась Іспанії у матчі Кубка Словаччини
Збірна України U-18 / ФФУ

У другому поєдинку Кубка Словаччини юнацька збірна України програла одноліткам з Іспанії.

Кубок Словаччини. 2-й тур

Україна U-18 – Іспанія U-18 – 1:2

Голи: Литвиненко, 30 (пен) – 23, 55

Збірна України U-18 впевнено переграла Чехію у матчі Кубка Словаччини

У другому матчі міжнародного турніру в Словаччині юнацька збірна України зустрічалась з однолітками з Іспанії. Команда Кузнєцова пропустила у середині першого тайму, але вже за 7 хвилин Литвиненко з пенальті відновив паритет.

У другій половині зустрічі українці пропустили ще раз, а ось забити їм не вдалось. У підсумку – мінімальна поразка з рахунком 1:2. Після цього поєдинку збірна України посідає 2-е місце у квартеті.

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Наступний матч підопічні Кузнєцова проведуть 23-го травня, українцям протистоятимуть хорвати, матчі за остаточні місця відбудуться 24-го травня.

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Україна U-18 Україна U-18 Іспанія Іспанія Збірна України U-21
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